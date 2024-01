MotoGp 2024, cancellata la gara in Argentina: "Non sarà sostituita"

È stato cancellato il Gran Premio di Argentina 2024 : lo comunicano Fim, Irta e Dorna Sports in una nota diramata sul sito ufficiale della MotoGP. Nel comunicato ufficiale, inoltre, viene specificato che la corsa non verrà sostituita e che si spera di tornare a gareggiare nel Paese sudamericano a partire dalla prossima stagione.

La nota ufficiale

"La Fim, l'Irta e la Dorna Sports confermano la cancellazione del Gran Premio di Argentina 2024. A causa delle attuali circostanze in Argentina, il Promotore dell'evento ha comunicato che al momento non è in grado di garantire i servizi richiesti affinché il Gran Premio si svolga nel 2024 assecondando gli standard della MotoGP. Questo evento non sarà sostituito nel calendario 2024. La MotoGP spera di tornare a correre a Termas de Rio Hondo nel 2025", recita la nota diramata.