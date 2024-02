Ferrari con Hamilton e Leclerc? La situazione Sainz e quel rinnovo Lewis...

MADRID (Spagna) - Lewis Hamilton e la Ferrari è un binomio vociferato che va avanti da anni e ad ogni metà stagione esce puntualmente viene fuori il rumor di mercato. Questa volta è stato AS ad anticipare i tempi: dalla Spagna giungono indiscrezioni sul futuro della Ferrari . Charles Leclerc è l'unico pilota certo del contratto per le prossime stagioni dopo il recente rinnovo, mentre per Carlos Sainz (scadenza 2024) ancora nulla : lo spagnolo vuole avere le idee chiare sul suo futuro prima dell'inizio della stagione, ma al momento tutto tace e AS ipotizza che il figlio d'arte potrebbe lasciare il Cavallino con Audi, Mercedes o Aston Martin possibili contendenti. Qualora dovesse accadere ciò, al suo posto arriverebbe proprio Lewis Hamilton.

Hamilton alla Ferrari? La stima di Elkann e i contatti con Vasseur

Hamilton ha rinnovato l’anno scorso con la Mercedes fino al 2025, ma negli ultimi tempi i contratti di F1 non sono vincolanti e ammettono clausole di uscita. Lewis, 39 anni, insegue l'8° titolo in carriera e nelle ultime due stagioni la Mercedes non gli ha fornito una macchina in grado di competere con la Red Bull e questo potrebbe spingerlo ad abbandonare la scuderia che è stata casa sua per un decennio. D'altro canto non è una novità che l'ex pilota della McLaren abbia sempre avuto un debole per la Rossa come è nota anche la stima del presidente John Elkann che più volte ha elogiato Lewis. Inoltre, tra gli aspetti da considerare c'è anche il ruolo del team principal Fred Vasseur che ha già lavorato con il pilota britannico ai tempi della Formula 2. L'eventuale passaggio alla Ferrari rappresenterebbe per Hamilton una "Last Dance" leggendaria, la fine di una carriera che gli ha già regalato molti titoli e gloria.