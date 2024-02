Hamilton in Ferrari, è possibile anche subito! Clamoroso in F1, i dettagli

Lewis Hamilton e la Ferrari è un binomio vociferato che va avanti da anni e ad ogni metà stagione esce puntualmente viene fuori il rumor di mercato, ma questa volta non si tratterebbe di una semplice indiscrezione . Al momento Charles Leclerc è l'unico pilota certo del contratto per le prossime stagioni, avendo da poco firmato il rinnovo, mentre per Carlos Sainz (che ha il contratto in scadenza 2024) ancora nessuna novità, anche se lo spagnolo vuole avere le idee chiare sul suo futuro prima dell'inizio della stagione.

Tra gli scenari c'è anche quello che porterebbe all'immediato addio di Sainz (con la Ferrari pronta a rescindere) e il passaggio di Hamilton al Cavallino da questa stagione. Al momento però l'unica certezza è la posizione si Sainz, parecchio irritato con la scuderia di Maranello. Secondo quanto si apprende dalla BBC tutti i membri del team Mercedes saranno convocati a breve per un briefing con il capo Toto Wolff e il direttore tecnico James Allison. Non si esclude un annuncio in giornata.

Hamilton alla Ferrari? La stima di Elkann e i contatti con Vasseur

Hamilton ha rinnovato l’anno scorso con la Mercedes fino al 2025, ma negli ultimi tempi i contratti di F1 non sono vincolanti e ammettono clausole di uscita. Lewis, 39 anni, insegue l'8° titolo in carriera e nelle ultime due stagioni la Mercedes non gli ha fornito una macchina in grado di competere con la Red Bull e questo potrebbe spingerlo ad abbandonare la scuderia che è stata casa sua per un decennio.

D'altro canto non è una novità che l'ex pilota della McLaren abbia sempre avuto un debole per la Rossa come è nota anche la stima del presidente John Elkann che più volte ha elogiato Lewis. Inoltre, tra gli aspetti da considerare c'è anche il ruolo del team principal Fred Vasseur che ha già lavorato con il pilota britannico ai tempi della Formula 2. L'eventuale passaggio alla Ferrari rappresenterebbe per Hamilton una "Last Dance" leggendaria, la fine di una carriera che gli ha già regalato molti titoli e gloria.