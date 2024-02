Ruba l'auto al compagno di squadra: l'inseguimento di un calciatore finisce male

Amney Moutassime non è più un calciatore del Sudtirol . No, non si tratta di un'operazione last minute della sessione invernale di calciomercato, ma di un provvedimento immediato del club altoatesino dopo gli ultimi fatti di cronaca che riguardano l'ala sinistra classe 2004: il giocatore ha infatti rubato l'auto di un compagno di squadra per poi darsi alla fuga .

Senza patente in fuga nel centro città

Il giovane calciatore italiano, con radici marocchine, era arrivato nella scorsa stagione nella Primavera biancorossa, portato dall'allenatore Federico Valente che già lo aveva conosciuto al Friburgo. Ma la sua esperienza in Alto Adige è durata meno del previsto: su di lui infatti in queste ore pendono le accuse di furto, resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. Lunedì 29 gennaio, nelle prime ore del mattino, Moutassime ha rubato le chiavi della vettura di un compagno di squadra e si è allontanato alla guida del veicolo insieme a due amici, entrambi minorenni. Fermati da una volante della Polizia, i ragazzi non si sono fermati ma hanno accelerato per allontanarsi. Immediatamente è scattato l'inseguimento per le strade della città, toccando addirittura i 100 km/h per i vicoli. Alla fine, il calciatore al volante ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Ora, le conseguenze per il gesto commesso, si prevedono pesantissime.

