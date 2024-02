Auto usate, Fiat è la regina del mercato: i modelli più amati dagli italiani

In Italia, il settore delle auto usate sta vivendo un vero e proprio boom: stando al report dell'ACI Auto-Trend, il 2023 ha registrato un'incredibile crescita del +6,6%. La Lombardia si distingue come la regione leader nelle vendite di auto ibride usate, seguita a ruota da Lazio e Piemonte. Sorprendentemente, il 64,47% dei veicoli ceduti su Autohero sono dotati del classico cambio manuale, confermando l'amore degli italiani per un'esperienza di guida più tradizionale. Quando si tratta di colore, il bianco e il grigio dominano la scena (27%). Il nero si attesta invece al 17%.