Panico in autostrada: McLaren da 270mila euro si schianta e prende fuoco

Gravissimo incidente in Inghilterra, tra gli svincoli Cosford e Wolverhampton dell'autostrada M54. Una McLaren del valore di circa 270mila euro si è completamente sbriciolata in seguito all'impatto a bordo strada , prendendo fuoco pochi istanti dopo. Il sinistro ha causato il blocco del traffico per almeno un'ora.

Un impatto violentissimo

All'inizio, la Polizia intervenuta sul luogo dell'incidente aveva erroneamente identificato l'auto coinvolta come una Lamborghini, per poi avvertire che si trattava in realtà di una McLaren. Lo sbaglio è stato commesso proprio perché la vettura si trovava in condizioni talmente gravi da non lasciar intendere (per i non espertissimi) quale fosse il modello. L'uomo al volante, miracolosamente sopravvissuto, è stato immediatamente soccorso e trasportato al New Cross Hospital di Wolverhampton, ma le sue ferite non sarebbero gravi

Gli altri automobilisti sulla M54 hanno subito ritardi impressionanti, con picchi di congestione che hanno raggiunto i 70 minuti. Un portavoce della polizia di West Mercia ha rivelato i dettagli dell'incidente, rivelando che si è trattato in realtà di una collisione tra due veicoli, ma fortunatamente senza feriti gravi. L'indagine è in corso per stabilire le cause del sinistro.

