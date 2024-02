Mistero in Ferrari: è stata avvistata una Tesla a Maranello

Una Tesla in Ferrari

Non è un mistero che Ferrari stia lavorando al suo primo modello elettrico, atteso per il 2025. Nel frattempo, si prosegue con test, verifiche e con tutto l’iter necessario per portare alla luce un modello, a maggior ragione se si parla di una Ferrari alla spina. La presenza di una Tesla, dunque, può essere spiegata in questo senso: utilizzare un’altra vettura elettrica per fare delle prove e avere così dei riferimenti più precisi.

Possiamo poi ipotizzare che la scelta della Model S Plaid non sia affatto casuale. Non un modello qualunque di Tesla, bensì la più potente (1.000 CV) e con un’accelerazione da supercar (da 0 a 100 in appena 2,1 secondi). Questo non vuol dire che ci saranno similitudini con la prima elettrica di Maranello, anzi, e lo possiamo dire con (quasi) totale certezza, sebbene le notizie sulla Ferrari 100% green siano ancora piuttosto scarse (ma sappiamo che le batterie saranno di tipo strutturale).