Calciatore milionario senza supercar: a Torino va agli allenamenti in tram

Un tram diretto al Filadelfia

Immaginate di salire a bordo del tram che passa sotto casa e ritrovarvi seduto sul sedile accanto uno dei calciatori della vostra squadra. Uno scenario praticamente impossibile da vivere, ma che invece è diventata realtà per alcuni pendolari torinesi. Il calciatore georgiano ha scelto il tram numero 4, per andare ad allenarsi al centro sportivo Filadelfia, quartier generale della squadra di Juric, come tanti "comuni mortali" che ogni giorno utilizzano i mezzi pubblici per dirigersi a lavoro o a casa. Il difensore è stato fotografato con uno zaino in mano, un giubbotto nero e pantaloni della tuta firmata e ha immediatamente scatenato un dibattito tra gli utenti del web, con i tifosi e gli ambientalisti che applaudono la scelta ecologica del giocatore.