Pensionato ripara una buca in strada ma... viene multato

La vicenda di Claudio Trenta, pensionato residente in Brianza, ha fatto il giro del web nella primavera del 2023 quando l’uomo aveva ricevuto una multa da oltre 800 euro per aver riparato una buca su una pubblica via del suo Comune di residenza, ovvero Barlassina, in provincia di Monza. Ricevuta la sanzione, l’uomo aveva fatto ricorso che oggi, davanti al giudice di pace, ha finalmente vinto.