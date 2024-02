Ritrovate in un bosco due supercar usate sul set di "Giorni di Tuono"

Recentemente, un video pubblicato sulla pagina Instagram Coors Bandit documenta un ritrovamento straordinario: sono state recuperate due vetture Nascar utilizzate nelle riprese di "Giorni di Tuono", il film d'azione del 1990 diretto da Tony Scott ed interpretato da Tom Cruise, Robert Duvall e Nicole Kidman, dopo oltre 30 anni di totale abbandono in un bosco . Le auto, una Lumina Mello Yello numero 51 e una Lumina Hardee’s numero 18, erano state scelte come stunt car nel film.

Sbiadite ma piene di storia

Purtroppo le vetture sono rimaste per lungo tempo esposte agli agenti atmosferici e per questo la carrozzeria mostra segni evidenti di degrado, tra ruggine e danni che con tutta probabilità renderanno impossibile che le due auto tornino ancora a sfrecciare in strada. Le due accattivante livree, soprattutto quella che mostra la sponsorizzata da Hardee’s, originariamente blu ed arancione, appaiono ormai sbiadite, con il colore arancione che ormai è un pallido bianco. La Lumina Mello Yello numero 51 presenta una verniciatura leggemente più conservata. Verranno presto restaurate? Niente da fare, l'attuale proprietario ha dichiarato che non intraprenderà alcun tentativo di restauro, proprio per far sì che i due esemplari restino testimoni di una bellssima vecchia storia.

