Milano, coppia distrugge 15 auto in sosta: l'allarme dei residenti

Alle bruttezze umane, è il caso di dire, non c'è mai fine. Milano, precisamente via Mac Mahon, è stata epicentro di un atto vandalico a dir poco sconcertante: due egiziani, giovanissimi se si considera che uno ha 20 anni e l'altro 23, hanno pensato bene – forse presi dalla voglia di divertirsi in maniera del tutto deviata – di distruggere per 15 auto che si trovavano in sosta.