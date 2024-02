Paura per le giocatrici del Milan: ritrovano le proprie auto distrutte

Notte di violenze

Sette delle auto danneggiate – che erano in un parcheggio condominiale - sono di proprietà di alcune calciatrici del Milan Woman che pernottano nell'edificio antistante all'area di sosta. Il responsabile, aiutato da due complici che sono riusciti a scappare, non era per niente lucido, ma bensì sotto un forte effetto di alcol. Intervenuti i Carabinieri, lo hanno arrestato per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, dato che l'uomo ha cercato di opporsi in tutti i modi al loro arrivo, mettendo in difficoltà gli agenti aggredendoli. Arrivato in caserma, la situazione non è andata migliorando, ma il delinquente ha continuato ad essere eccessivamente alterato, a tal punto che è stato chiamato il 118, il quale lo ha portato in ospedale dove è stato sedato. L'uomo aveva già dei precedenti. Non è chiaro il movente del gesto e non è escluso che le calciatrici possano essere state un bersaglio casuale.