Mirafiori, brutte notizie: stop alla produzione anche della Maserati Levante

Il provvedimento preoccupa la Uilm di Torino, con il sindacato rappresentato da Giorgio Airaudo della Cgil Piemonte che ha manifestato immediata solidarietà ai lavoratori e pretende chiarezza da parte dell'azienda per affrontare la gravità della situazione.

Crisi anche a Pomigliano

La situazione non è migliore a Pomigliano, altra fabbrica Stellantis definita "a rischio" dall'amministratore delegato Carlos Tavares in caso di sussidi insufficienti da parte dello Stato. Le istituzioni si schierano al fianco dei lavoratori, evidenziando la tensione tra dirigenti e operai. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato una riunione a Roma prevista per il 16 febbraio per discutere della situazione di Stellantis, inclusa la fabbrica di Pomigliano.

La richiesta di Urso

Le richieste di chiarezza si estendono fino a Bruxelles, con il ministro Adolfo Urso che si è confrontato con Stellantis, annunciando anche l'obiettivo di raggiungere un livello produttivo di un milione di veicoli in Italia. Il futuro del Paese per quanto riguarda il settore della produzione auto è a rischio, secondo il segretario generale della Fiom, Michele De Palma, che sollecita Giorgia Meloni a convocare l'amministratore delegato.

Urso e Stellantis verso l'accordo: 1 miliardo per l'acquisto di auto