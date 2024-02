Sanremo romba: Bagnaia porta la Ducati al Festival!

Sanremo, Amadeus con Lorella Cuccarini

Stasera, inoltre, Lorella Cuccarini affiancherà Amadeus in co-conduzione. "Sono felicissimo di avere con me Lorella Cuccarini stasera, le voglio veramente bene. Devo a lei l'essere entrato in una tv generalista, negli anni 90 fu la prima a chiamarmi e mi disse se volevo fare con lei 'Buona Domenica' e da lì la vita prese una direzione nuova per me" ha detto, in conferenza stampa, il direttore artistico del Festival di Sanremo Amadeus.