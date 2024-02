Chi ha comprato la sensazionale Maserati da 5 milioni?

Lo scorso 7 febbraio si è conclusa un'asta davvero clamorosa sul sito Sealed di Sotheby's. Stavolta il lotto era sensazionale: in vendita c'era una lussuosissima Maserati MC12 del 2004 , prodotta in edizione limitata di soli 50 esemplari. La valutazione oscillava tra i 4 e i 5 milioni di euro , ma a distanza di giorni non è ancora chiaro se abbia trovato o meno un nuovo proprietario.

Chi l'avrà comprata?

La Maserati MC12 in questione presenta una carrozzeria dipinta nelle tonalità bianco Fuji e blu ed è identificata dal numero di telaio 12081 e dal motore originale numero 000043. Il sito di Sotheby's sottolinea il fatto che l'auto si trovi in condizioni impeccabili, con meno di 6.700 chilometri percorsi fino ad oggi. La supercar, realizzato da Frank Stephenson e dotata di un tettuccio rigido rimovibile, ha trascorso i primi due anni come strumento promozionale aziendale prima di essere venduta al suo primo proprietario, l'importatore Maserati in Malesia, nel 2006. Dopo un decennio è stata immatricolata in Germania e poi è arrivata sul sito di Sotheby's, il quale non ha ancora rivelato se l'auto abbia trovato un nuovo acquirente pronto a sborsare una cifra così enorme.

