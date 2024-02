Gazzelle a Sanremo con la vecchia Panda: che show con Fulminacci!

Non avrà vinto il 74esimo Festival di Sanremo, ma il suo brano è tra i più ascoltati sulle piattaforme musicali. Stiamo parlando di Gazzelle, cantautore romano che ha fatto emozionare il pubblico dell’Ariston (e non solo) con il suo brano “Tutto qui”. Ma oltre alla canzone, Gazzelle si è saputo distinguere per alcuni divertenti siparietti che lo hanno visto protagonista, in particolare per i suoi arrivi al Teatro Ariston. Nella serata di giovedì 8 febbraio è arrivato in sella a uno scooter, mentre venerdì 9 è arrivato a bordo di una vecchia Fiat Panda.