Robotaxi vandalizzato e incendiato da una folla impazzita a San Francisco

Cruise non si arresta: i suoi robotaxi in giro per l'America

Waymo racconta l'accaduto

Un portavoce di Waymo ha confermato che, fortunatamente, al momento dell'attacco non vi erano passeggeri a bordo del veicolo. La dichiarazione ufficiale dell'azienda riferisce: "Alle 21 circa di sabato 10 febbraio, un veicolo Waymo completamente autonomo stava attraversando San Francisco quando una folla lo ha circondato e vandalizzato, rompendo il finestrino e lanciando un fuoco d'artificio all'interno. L'automobile non stava trasportando alcun passeggero e non sono stati segnalati feriti. Stiamo collaborando strettamente con le autorità locali per rispondere alla situazione".

Questo incidente non è un caso isolato. San Francisco ha già assistito in passato a episodi simili di tensione tra i cittadini e i veicoli autonomi: nell'estate scorsa, un gruppo di attivisti per la sicurezza stradale ha colpito i robotaxi in città, piazzando un cono stradale sul cofano di un veicolo, in quella che hanno definito la "Settimana del cono".