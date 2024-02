Automobilisti fanno a botte in strada: un tir a tutta velocità li sfiora

Più che ridere, le immagini che arrivano da Trezzano sul Naviglio , in provincia di Milano, fanno domandare a che punto un automobilista nervoso e arrabbiato possa spingersi, spesso fino a rischiare la vita. Un video diventato virale sui social, mostra una rissa in strada che poteva finire decisamente peggio di come si è conclusa.

Pugni in strada

Il video, pubblicato su Instagram dalla pagina Welcome to Favelas, mostra chiaramente un uomo che sfoga la sua rabbia sul conducente di una Hyundai grigia. Il litigio va a peggiorare quando il primo automobilista scende dalla vettura e passa ai pugni, finendo addirittura sulla corsia opposta. La rissa si è svolta con le auto ferme in mezzo alla strada, mentre altri veicoli sopraggiungevano nella corsia opposta: tra questi anche un camion è giunto a tutta velocità mentre i due litiganti avevano invaso la corsia, ma per pochissimi centimetri fortunatamente il tir non li ha investiti. Le immagini sono state riprese da una donna, impaurita e preoccupata per quello che stava accadendo.