Si schianta col Doblò contro i banchi del mercato: la giustificazione è assurda

Nella mattina del 12 febbraio, in piazza Foroni, a Torino , era allestito come ogni lunedì il mercato di quartiere. I commercianti, con i loro stand, esponevano e vendevano i loro prodotti, quando un Fiat Doblò impazzito è andato a sbattere contro i banchi fortunatamente senza investire nessuno. Ma cosa è successo?

Un mercato devastato

Intorno alle 9.30, il veicolo ha attraversato la piazza a tutta velocità schiantandosi contro le bancarelle per poi fermarsi. Il guidatore, come se nulla fosse è poi sceso dall'abitacolo, realizzando il danno appena causato. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per gestire la situazione: gli ambulanti hanno riferito che l'autista, una volta abbandonata la vettura, avrebbe cercato di giustificarsi affermando: "Stavo solo andando a fare la spesa". Una spiegazione che, data la pericolosità della sua condotta, ha lasciato insospettiti e increduli tutti i presenti. Oltre a scusarsi per aver scatenato il panico nella piazza, l'automobilista dovrà anche ripagare i danni materiali causati.

