Con la Maserati a 90 km/h si becca una multa davvero particolare

Capita sempre meno di rado di leggere notizie riguardanti il superamento del limite di velocità. Spesso, a farla da protagoniste, sono le supercar, con le quali i conducenti si divertono a sfrecciare per le strade senza riflettere sul fatto che stanno commettendo un'infrazione. Di solito, quando capita, le multe alla fine non sono mai troppo salate, eppure al proprietario di una Maserati che viaggiava a 90 km all'ora (neanche troppo rispetto a quello che si sente di solito), le cose sono andate diversamente e si è beccato una sanzione più che salata.

La maxi multa

Il bolide viaggiava 30 chilometri sopra il limite consentito nel tratto di strada in cui era – ingresso del tunnel dello Schallberg - ossia 60 km/h. Quando il flash del radar ne ha catturato l'alta velocità è scatta subito la multa, ammontata a ben 38mila euro. Se qualcuno si sta chiedendo come sia possibile aver ricevuto una contravvenzione dal prezzo così elevato, la risposta risiede nella recidività del proprietario. Infatti, da quanto si è appreso, l'uomo era già stato condattato per grave violazione delle regole del traffico. Non essendo dunque la prima volta che infrangeva i limiti di velocità, con fra l'altro una condanna con condizionale ancora pendente, l'ammenda è stata decisamente tosta.

