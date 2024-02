Stellantis, nel 2023 ricavi pari a 18,6 miliardi di euro: +6% rispetto al 2022

Buone, anzi ottime notizie per Stellantis . Il colosso automobilistico ha annunciato ricavi netti pari a 18,6 miliardi di euro per l'anno 2023 , segnando una del 6% rispetto all'anno precedente . Anche i volumi di consegna dell'azienda hanno registrato un aumento del 7%, mentre le vendite di veicoli elettrici a livello mondiale hanno raggiunto un aumento del 31%. Negli Stati Uniti, Stellantis si afferma come leader nei veicoli ibridi e conquista la seconda posizione nelle vendite di veicoli a basse emissioni.

Azioni e novità per i dipendenti

Stellantis ha inoltre varato un nuovo programma di riacquisto azionario da 3 miliardi di euro per il 2024, annunciato durante la presentazione dei risultati finanziari del 2023. L'azienda mira a riacquistare le proprie azioni sul mercato, escludendo una porzione fino a 0,5 miliardi di euro, che potranno essere destinati a piani di compensi basati su azioni e per i dipendenti.

Gli stessi lavoratori vedranno l'aumento del premio medio a 2.112 euro, il 10% in più rispetto all'anno precedente (1.879 euro). Il nuovo piano di azionariato per i dipendenti, denominato "Shares to Win", lanciato alla fine del 2023 in Francia e Italia, prevede un contributo integrativo dell'azienda; nel 2024 il piano sarà esteso ai 242.000 dipendenti aventi diritto.

Inoltre, Stellantis elargirà premi di quasi 1,9 miliardi di euro a dipendenti in tutto il mondo, basati sui risultati finanziari del 2023, portando il totale dei piani di retribuzione variabile e partecipazione agli utili a 6 miliardi di euro dalla nascita dell'azienda. Questa strategia di "pagamento per performance" riconosce i risultati e l'impegno dei dipendenti con una retribuzione supplementare, che quest'anno ammonta a 87 milioni di euro.

Tavares: "Distribuiremo 1,9 miliardi di euro"

Il CEO Carlos Tavares ha commentato così i risultati del 2023 dichiarando: "Abbiamo da poco superato il traguardo dei tre anni dalla nascita di Stellantis e desidero ringraziare calorosamente tutti i team che, operando con elevati standard di eccellenza, stanno contribuendo in maniera determinante al nostro percorso di crescita, nonostante le avversità del momento".

Infine, ha sotolineato: "Gli ottimi risultati conseguiti dall'azienda ci consentono di distribuire quasi 1,9 miliardi di euro in forma di partecipazione agli utili e bonus variabili per il terzo anno consecutivo. Questi programmi non riflettono soltanto i risultati e i successi dei nostri dipendenti ma rappresentano anche un giusto riconoscimento del loro impegno a lavorare con successo come squadra".

