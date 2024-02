Trento, abbandona il figlio piccolo in auto per sciare: scatta la denuncia

Fare il genitore è una grande responsabilità, ma non tutti ne capiscono il significato. Ecco perché più di una volta si è sentito parlare di abbandono di minori, e i motivi erano fra i più disparati: andare a fare la spesa, andare al centro commerciale, e così via. Il tutto quasi sempre lasciando i figli nell'auto. L'ultimo caso eclatante riguarda una madre che ha ha chiuso il figlio di 4 anni nell'utilitaria per andare a sciare. Siamo al passo Brocon, a Castello Tesino, in provincia di Trento, e la donna è una 40enne della Repubblica Ceca.