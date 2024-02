Milano, tenta di rubare un’auto... chiamando il carro attrezzi

A Milano un ladro ha tentato di rubare un’auto dal valore di 50mila euro provando a imbrogliare il carro attrezzi. Il fatto è accaduto nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 febbraio 2024, e la vettura in questione, una Mercedes AMG Classe A, era parcheggiata in via Balducciod a Pisa. Il ladro, un 28enne con precedenti, ha chiamato il carro attrezzi chiedendo di portare via la Marcedes, spacciandola per sua e raccontando di aver dimenticato le chiavi nella vettura, che si era poi chiusa.