Torino, allarme antismog: arrivano i nuovi divieti per auto e moto

In Italia l'allarme smog sta coinvolgendo più regioni, mobilitatesi per cercare di arginare il problema causato in anche dall'assenza di precipitazioni. Ad oggi il semaforo antismog di Torino rimane arancione e secondo le previsioni dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente), il Livello 1, attivo in caso di previsione per la media giornaliera del superamento del valore di 50 µg/m³ ) è confermato fino a mercoledì compreso, quando ci saranno i nuovi aggiornamenti.