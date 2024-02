Torino "arma" le forze dell'ordine: più veicoli e più controlli

Ieri, 19 febbraio, è stata sottoscritta in Prefettura la convenzione attuativa del Patto per la Sicurezza urbana di Torino, firmato lo scorso 29 agosto fra Prefettura, Regione e Città capoluogo. Grazie alla firma apposta dal prefetto Giovanni Cafagna e dall’assessore alla Sicurezza Fabrizio Ricca partirà il finanziamento della Regione di 1 milione di euro, per acquistare 16 mezzi – sia quattro che due ruote – destinati alle Forze dell'ordine.