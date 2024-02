Juventus, Chiesa porta a spasso i compagni sulla Jeep Wrangler Rubicon

Il mondo del calcio e quello dei motori si uniscono spesso in partnership longeve e vincenti. Quella tra Juventus e Jeep è più solida che mai, rinnovata per la stagione calcistica 2023/2024 è una sinergia che resiste al tempo e anzi si fortifica: questo forte legame è stato ribadito attraverso i canali social del club bianconero sui quali è comparso un divertente video con i calciatori bianconeri come protagonisti.