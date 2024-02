Napoli, enorme voragine nel quartiere Vomero: auto e persone inghiottite

Intorno alle 4 del mattino del 21 febbraio, un'enorme voragine si è aperta nel quartiere Vomero, a Napoli, in via Morghen, all'incrocio con via Bonito. Due veicoli, con all'interno quattro persone, due rispettivamente per ogni auto, sono stati inghiottiti dal cedimento del manto stradale. Le immagini sono davvero impressionanti.