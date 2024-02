Ferrari One of a Kind, l'esposizione che fa sognare i tifosi del Cavallino

"Ferrari One of a Kind" è la nuova esposizione all'interno del Museo Enzo Ferrari di Modena, dedicata alle personalizzazioni uniche del Cavallino Rampante. Si tratta di una sorta di "contenitore" elegante di tutti quegli esemplari che negli anni sono stati affidati ai programmi Atelier, Tailor Made e One Off, per essere trasformate in vere e proprie opere d'arte su quattro ruote a seconda dei gusti dei loro proprietari.