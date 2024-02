Fedez e la clamorosa rivelazione sulla Fiat: c'è un ritorno che farà discutere

In arrivo una nuova versione della Fiat Multipla? A quanto pare sì e l’annuncio è arrivato direttamente da Olivier François , CEO di Fiat, durante una partecipazione al podcast "Wolf – Storie che contano", condotto dal chiacchieratissimo Fedez . François ha espresso il desiderio di riportare in vita il modello, caratterizzato da un design unico che si rifa direttamente all'antenata della stessa Multipla, la 600 Multipla degli anni '50.

Arriva l'orologio esclusivo ispirato alla Fiat 500e

L'annuncio di François

La Fiat Multipla del 1956, nata dall'idea di Dante Giacosa, viene considerata una pioniera del moderno concetto di monovolume. La sua rinascita nel 1998, grazie al talento di Roberto Giolito, attuale responsabile di Fca Heritage, è stata un omaggio alla sua eredità.

La Multipla in arrivo nel 2025 si presenterà in dimensioni più imponenti rispetto alla nuova Fiat Panda prevista per luglio. Le voci di corridoio suggeriscono che questa nuova incarnazione sarà basata sulla piattaforma Smart Car di Stellantis e sarà prodotta a Kenitra, in Marocco. Inoltre, si mormora dell'introduzione di una versione a 7 posti. Un render di Maltese Design propone un'idea di come potrebbe essere il modello.

Durante la stessa intervista, François ha confermato non solo l'imminente arrivo della nuova Panda, ma ha anche anticipato una nuova generazione del pickup Strada.

Auto è anche su YouTube, iscrivetevi e attivate la campanella