Tesla e quelle 6mila torte ordinate e mai pagate: cos'è successo a Elon Musk

Tesla è ancora una volta al centro di notizie non proprio piacevoli, e questa volta ha trascinato con sé una panetteria a cui aveva affidato “il compito” di preparare per l'azienda 6.000 torte per celebrare San Valentino . Ciò che però ha sollevato perplessità tanto da costituirne un caso è stato il fatto che inaspettatamente l'ordine è stato annullato , facendo perdere all'impresa – fra l'altro piccola – una grande quantità di denaro.

Il mancato pagamento

Quanto accaduto è stato raccontato dal proprietario della panetteria, Voahangy Rasetarinera, il quale è andato in difficoltà finanziarie quando Tesla ha deciso che le sue torte – originariamente duemila, a cui se ne sono in seguito aggiunte altre quattromila – non le voleva più. Ciò che ha mandato in sofferenza il negozio è stato il mancato pagamento dopo aver investito tempo e soldi nel soddisfare la considerevole richiesta dell'azienda. Inoltre, per poter essere puntuale nella consegna, Rasetarinera aveva deciso di non accettare altre offerte di catering.

Elon Musk, venuto a conoscenza dell'infelice episodio, attraverso X ha deciso di informare tutti che si sarebbe premurato di risolvere la situazione. Da un rappresentante Tesla si è anche appurato che chi aveva inoltrato l'ordine non era autorizzato a gestire i pagamenti, ma nonostante questo la panetteria aspetta ancora di essere risarcita.

