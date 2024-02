Geolier, niente più Yamaha! La nuova moto è una Honda Supreme

Passata o meno la delusione per Sanremo, non è il momento per Geolier di starci a pensare. Dopo le faticose serate del festival è il momento di godersi un po' di relax e di levarsi qualche sfizio. E quale migliore acquisto se non quello di una moto? Il nuovo modello acquistato dall'artista e reso noto sui social è una Honda con livrea rosso Supreme.