L'e-bike è più "salutare" della bici tradizionale: ecco svelato il motivo

E chi l'avrebbe mai detto che una e-bike comporta più esercizio fisico di una bici tradizionale? Ebbene sì, anche se il motore elettrico delle bici a pedalata assistita ci aiutano quando siamo in affanno, risultano più "salutari" per il nostro organismo. Inoltre, chi utilizza un'ebike presenta in media un indice di massa corporea maggiore di circa un punto rispetto a chi guida una bici classica.