In Bahrein Leclerc sposa la Ferrari: "Vasseur svolta, con Hamilton per vincere"

"Adesso sappiamo esattamente su quali aree lavorare per migliorare la macchina ed è positivo per il futuro, nel 2023 non sapevamo dove erano i punti deboli. A Maranello sono già concentrati sui prossimi due mesi, ma è difficile capire dove siamo rispetto alla Red Bull. È l’unica squadra che non ha completato una simulazione di gara". Lo ha detto Charles Leclerc, pronto per la partenza della stagione di Formula 1 nel Gp del Bahrain. Il pilota della Ferrari ha poi spiegato: "Dai test abbiamo trovato tante risposte, ci manca di sapere il nostro livello di prestazioni rispetto agli avversari. Sembriamo più vicini e questo potrebbe consentirci di mettere un po’ di pressione con le strategie, potrebbe essere interessante. Somiglianze fra la SF-24 e la monoposto di due anni fa? Per come si guida sì, per il bilanciamento e per altri aspetti è molto diversa".