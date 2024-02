Hamilton in Ferrari “grazie” a Verstappen? Il retroscena di Wolff

"La Mercedes si lasciò sfuggire un certo Max Verstappen? Molti anni fa c'è stata una situazione in cui abbiamo avuto l'opportunità di ingaggiare Max", lo ha ammesso Toto Wolff in un'intervista all’emittente austriaca ORF. "Allora però non è stato possibile perché semplicemente non avevamo una monoposto per lui: Rosberg e Hamilton erano con noi da molto tempo e la Red Bull ha naturalmente colto l’opportunità. Gli offrirono un contratto con la Toro Rosso, con la possibilità di correre per la Red Bull l'anno successivo. Così abbiamo perso il giovane pilota e vedete quanto successo ha avuto poi…" ha aggiunto il team principal Mercedes. E proprio per questo precedente la scuderia tedesca non avrebbe rinnovato il contratto di Hamilton: per lasciare spazio al giovane talento italiano Andrea Kimi Antonelli che questa stagione debutterà in Formula 2 con Prema Racing.