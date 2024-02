A Milano è boom del bike sharing, ma calano i monopattini

Cambiano le regole della strada, ma cambiano anche le abitudini di chi viaggia. A Milano soprattutto, dove le automobili non si vedono quasi più, o comunque il loro numero è in forte calo. Lo riporta l'Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio (Amat), che giudica l'Area C e le tariffe per accedere alla ZTL la principale causa di questo fenomeno.