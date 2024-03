A Milano le auto sono sempre di meno: boom dei trasporti pubblici

Milano sta pian piano vedendo diminuire le automobili. Il fenomeno ha avuto inizio soprattutto a causa della realizzazione dell'Area C, con vaste aree a traffico limitato. Le tariffe alte inoltre, scoraggiano gli spostamenti in auto dei viaggiatori, costretti a pagare durante le fasce orarie attive una spesa di 7,50 euro. Secondo l'ultimo report dell'Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio (Amat), i dati di gennaio 2024 confermano una riduzione degli accessi all'Area C dal lunedì al venerdì del 3,78%, con un calo del 3,16% il sabato, ma un incremento durante la domenica del 10%