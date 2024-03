Leclerc: "Deluso, vedremo domani quanto sarà grande questo passo avanti"

SAKHIR (Bahrein) - Max Verstappen non sbaglia la prima qualifica della stagione siglando la sua 33ª pole position in carriera nonché la terza in Bahrein precedendo un ottimo Charles Leclerc a 2 decimi. Le parole del ferrarista appena finite le qualifiche: "Un po' deluso, abbiamo fatto buone qualifiche, weekend complicato fino ad ora, abbiamo cercato diverse cose nelle prove libere e poi ho trovato la condizione ideale in qualifica. Q1 un po' complicato, peccato che abbiamo dovuto usare un nuovo set di soft che ha compromesso un po' il Q3, però sono delle buone qualifiche e siamo in una posizione migliore dell'anno scorso ed positivo. Ora dobbiamo vedere il passo gara".

Il duello con Max

"Nel Q2 ho fatto un giro migliore rispetto a quello nel Q3, abbiamo perso un po' di ritmo con il set usato di C3 nel Q3 e poi ho dovuto adattarmi alla gomma nuova e ho perso qualcosina. Nel complesso una qualifica positiva. Ho fiducia che abbiamo fatto un passo avanti ma dobbiamo aspettare domani per vedere quanto sia grande il passo avanti. Pensiamo che almeno in gara la RedBull sia avanti con buon margine però vedremo. Se ci saranno opportunità io attaccherò".

Conferenza stampa

Le parole di Charles in conferenza stampa: "La macchina è andata bene, ultimo non è stato il mio migliore, il migliore è stato nel Q2 dove sono riuscito mettere tutto quello che volevo. Non ho trovato subito grip nel secondo tentativo del Q3 e cercheremo di capire, avendo anche usato ad inizio Q3 un set di gomme usate ci ha costretto ad inseguire perché la pista si evolve e diventa più difficile interpretare quanto piede devi mettere. Non sono molto contento (sul tentativo in più nel Q1) ne parleremo con il team anche perché c'era un buon margine ma la squadra non ha voluto correre rischi"