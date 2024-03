Scandalo Horner, moglie "umiliata": cosa ha fatto appena arrivata in Bahrein

Caso Horner, "Geri umiliata e sconvolta"

E ora queste ultime novità avrebbero messo in difficoltà Geri Halliwell, ex Spice Girl e moglie di Horner, che è arrivata a Sakhir per il primo Gp della stagione di F1. I media inglesi, citando amici di Geri, hanno descritto l'ex cantante come "umiliata e sconvolta", addirittura da mettere "in discussione il matrimonio per la prima volta". La sua presenza nel paddock al fianco del marito è ancora in dubbio."È decollata prima che arrivasse l'email. Non so se sarà alla gara, ma se lo sarà sarà un caos - ha riferito una fonte al Daily Mail. Geri avrebbe rifiutato di vedere il marito dopo la fuga di messaggi, ma è stata convinta dalla sua famiglia. Come riporta il Mirror, in particolare la madre di Horner l'avrebbe pregata di sostenerlo pubblicamente come gesto di solidarietà.