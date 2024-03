Sainz, l’ultimo regalo Ferrari per Leclerc: “Ti ricorderai per sempre di me”

Amici per sempre, colleghi di scuderia fino al prossimo anno. L’ultimo Mondiale in Ferrari per Sainz, che dal 2025 lascerà spazio alla leggenda Hamilton, inizia con un gesto d’affetto nei confronti di Leclerc come testimonia il video pubblicato sui social dalla casa di Maranello. “Voglio darti questo così ti ricorderai per sempre di me” le parole del pilota spagnolo che regala un gadget anti-stress, quello che Charles definisce un “qualcosa a metà tra un peperoncino e una… carota”. “Dai, siamo solo a inizio stagione. È carino, però non sono un tipo molto stressato” ha chiosato Leclerc strappando le risate del compagno di scuderia.