F1, trionfo Red Bull in Bahrein. La Ferrari insegue: le posizioni di Leclerc e Sainz

È subito dominio Red Bull . Verstappen e Perez coronano una splendida doppietta nel primo GP stagionale in Bahrein , chiudendo al primo e secondo posto. Subito dietro le Ferrari di Sainz e Leclerc . La stagione di F1 inizia come si era conclusa, con il campione del mondo Max Verstappen imbattibile. Il pilota olandese della Red Bull dominan la gara fin dal primo giro, firmando la sua ottava vittoria consecutiva, la 18esima nelle ultime 19, e la 21esima delle ultime 24 calcolando i GP della scorsa stagione e l'ultimo del 2022. Secondo il compagno di scuderia Sergio Perez distanziato di oltre 20", terza la Ferrari di Carlos Sainz, autore di una gara tutta di attacco, davanti a Charles Leclerc, che per metà gara ha avuto diversi problemi con i freni che hanno condizionato la sua prestazione.

Altro record di Verstappen

Il monegasco, che ha subito un doppio sorpasso da Sainz, è stato però capace di risalire e di superare a 10 giri dalla fine la Mercedes di George Russell, quinto. Sesta la McLaren di Lando Norris davanti all'altra Mercedes di Lewis Hamilton. A completare la top ten Oscar Piastri (McLaren), e le due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll. Era da 20 anni che in F1, alla gara di esordio, non si faceva il Grande Slam, con pole, vittoria, giro veloce e gara sempre in testa. Un altro record per Verstappen alla sua 55ma vittoria in carriera.