Vasseur: “Sarà lotta Ferrari-Red Bull. Leclerc? Penalizzato enormemente”

SAKHIR (Bahrein) - Buona la prima per la Ferrari nel Mondiali 2024 con il 3° posto di Carlos Sainz in Bahrein alle spalle delle due RedBull con Max Verstappen ovviamente vincitore. Charles Leclerc ha chiuso al 4° posto dopo una prima parte di gara condizionata dai problemi ai freni in un weekend comunque positivo per la rossa come dichiarato dal team principal Fred Vasseur: "Ci aspettavamo qualcosa di meglio, ma considerando le circostanza e i problemi avuti in gara credo che quello di oggi nel complesso sia un buon risultato. Non ci aspettavamo di avere questo problema con i freni che ha penalizzato enormemente Leclerc nella prima parte della gara costringendolo a gestire la situazione. Sainz ha fatto una buona rimonta, è riuscito a lottare con Perez, l'obiettivo era mettergli pressione, ed eravamo un pochino più veloci alla fine ma non abbastanza, però siamo a due secondi e mezzo, e nel complesso la gara di Sainz è stata pulita. Per Leclerc i primi 20 giri sono stati difficili ma ha fatto un buon lavoro portando a casa il quarto posto in queste circostanze".