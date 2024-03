Le vacanze al mare non saranno più le stesse con la Fiat 500 Offshore!

Non siamo ancora in estate, eppure con la primavera metereologica iniziata e il sole che inizia a scaldare, pensare a quel periodo dell'anno in cui i giorni sono scanditi dalle nuotate al mare che si fanno, è automatico. Chi ama infatti le mete balneari, ama anche esplorarne le coste, e spesso per farlo si ricorre a barche, pedalò, motoscafi, moto ad acqua. Quest'anno, però, alla già ricca scelta si aggiunge una novità che ingolosirà molti: la Fiat 500 Offshore, "un'auto ad acqua" sulla quale salire a bordo per vedere l'Italia... dal mare! E ora è arivata in uno dei posti più suggestivi e affollati della nostra Penisola: la Costiera Amalfitana.