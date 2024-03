Ferrari, Leclerc e l’imprevisto allucinante in pista: “Sembra Mario Kart”

GEDDA (Arabia Saudita) - "La pista è come Mario Kart , ci sono sacchetti di plastica ovunque". Sembra uno scherzo, eppure è la segnalazione, fatta al Team Radio della Ferrari, dal pilota della Rossa Charles Leclerc durante le prove libere del Gran Premio dell'Arabia Saudita . Il monegasco, infatti, tra l'ironico e lo stizzito, allude al famoso videogioco del Super Nintendo per denunciare gli ostacoli presenti sulla pista di Gedda.

Il rientro ai box

Leclerc ha cercato di schivare quanta più sporcizia possibile, ma non ha potuto evitare un sacchetto di plastica che è rimasto incastrato nella parte anteriore sinistra della sua vettura, costringendolo al rientro ai box al fine di rimuoverlo. Una situazione preoccupante, che mette a serio rischio, oltre all'incolumità dei piloti, anche lo spettacolo in vista del Gran Premio in programma domenica. Dopo il problema dei tombini nella prima prova stagionale, ora quello della sporcizia in pista: non è partita nel migliore dei modi la stagione 2024 di Formula Uno, considerando anche lo scandalo Horner e il caso Ben Sulayem.