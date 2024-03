Alonso il più veloce nelle FP2 in Arabia Saudita. Leclerc quarto, Sainz settimo

GEDDA (Arabia Saudita) - Si sono conclusi i primi due turni di prove libere sul circuito di Gedda, Arabia Saudita, 2° Gran Premio della stagione di Formula 1 con Fernando Alonso che chiude in vetta la giornata. Il veterano spagnolo dell'Aston Martin è stato il pilota più veloce nelle seconde prove libere chiudendo con il tempo di 1:28.827 precedendo George Russell (+0.230) e Max Verstappen (+0.331) con quest'ultimo che aveva chiuso davanti le prime prove libere con 1:29.659.

Giornata non semplice per la Ferrari che chiude con Charles Leclerc al 4° posto (+0.353) ed un febbricitante Carlos Sainz al 7° posto (+0.628). Lo spagnolo della rossa precede Lewis Hamilton non ancora a suo agio con la Mercedes W15.