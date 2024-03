Horner, la Red Bull e la dipendente sospesa: "Mi piacerebbe parlarne ma..."

Ed è alla fazione Yoovidhya-Horner che sarebbe da imputare il licenziamento della ragazza. Sull’altro fronte lo schieramento vede il super consigliere Helmut Marko, l’erede Mark Mateschitz e l’amministratore delegato Oliver Mintzlaff, che godono dell’appoggio di Jos Verstappen, il padre di Max, che ha sempre glissato sull’argomento, evitando anche di difendere Horner.

Le parole di Horner

"Dipendente sospesa? Mi dispiace ma non posso commentare su cose riservate tra una dipendente e l’azienda. Non posso dichiarare nulla. Mi piacerebbe farlo ma non posso farlo per via di queste restrizioni dovute alla riservatezza. E’ stato un processo molto impegnativo che ha messo alla dura prova me e la mia famiglia. Tutto è stato concentrato in un’unica direzione e altri hanno cercato di trarre vantaggio da questa situazione. Io e la Red Bull guardiamo avanti e al futuro. Il caso è chiuso" ha dichiarato Horner.