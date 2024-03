Bearman, chi è la giovane promessa Ferrari: tutto sul sostituto di Sainz

GEDDA (Arabia Saudita) - Il weekend del Gran Premio dell'Arabia Saudita si prospetta molto indaffarato per il giovane fuoriclasse del team Prema (Formula 2) Olivier Bearman . Il britannico infatti sostituirà in Ferrari Carlos Sainz , operato per appendicite, a partire dalle FP3 e per il resto del fine settimana.

Olivier Bearman, chi è il sostituto di Sainz

Nato l'8 maggio del 2005, inizia la sua giovane carriera con i kart. Si fa subito notare e un anno dopo finisce nella top 5 del British Karting GP, conquistando il quarto posto tra i cadetti nel campionato nazionale. Nel 2019 vince a Valencia la Coppa del Mondo nella classe Junior X30 e poi la serie europea e il campionato del mondo a Le Mans.

Il debutto sulla monoposto nei campionati di Formula 4 di Germania e Italia arriva nel 2020 con il team US Racing. Soltanto un anno dopo, nel 2021, passa al team Van Amersfoort Racing e porta a casa entrambi i titoli con ben 17 vittorie (11 in Italia e sei in Germania). Si impone anche in una gara del campionato GB3 e viene suggerito da ACI Sport alla Ferrari Driver Academy per le Scouting World Finals nelle quali eccelle e si conquista un posto nella Academy. Dal 2022 è il rampollo della Ferarri Driver Academy e corre in Formula 3 con Prema, mettendosi subito in luce fin dalla prima gara in Bahrain. Una vittoria, sette podi e un giro più veloce: chiude l'anno al terzo posto a soli sette punti dal vincitore.