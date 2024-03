Drive different, al Mauto di Torino la mostra sulla mobilità del futuro

Fino al 7 aprile 2024 c’è una mostra da non perdere al Museo nazionale dell’automobile di Torino. Si tratta di “Drive different. Dall’Austerity alla mobilità del futuro”, un’esposizione per far riflettere sulle sfide della mobilità e sulle domande che è necessario porsi perché la ricerca tecnologica, da una parte, e le abitudini individuali, dall’altra, convergano su un obiettivo comune. Quale? Salvaguardare il pianeta.