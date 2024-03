Sainz, il post dopo l'operazione e la foto del 1985: "2-0 contro l'appendicite"

GEDDA (Arabia Saudita) - Carlos Sainz guarderà la gara di oggi a Gedda (ore 18) dalla sua stanza in ospedale dopo l'operazione d'urgenza di appendicite alla quale si è dovuto sottoporre venerdì. Al fianco di Charles Leclerc ( 2° in griglia ) correrà il giovane britannico Oliver Bearman (11°), intanto lo spagnolo ha voluto ringraziare il sostegno dei tifosi con un post social.

Sainz che si trovain compagnia del padre ha postato una foto vintage di Carlos Senior operato proprio di appendicite anni fa (1985) scrivendo "Sainz 2 appendicite 0" in riferimento alle operazioni, aggiungendo: "Grazie a tutti per i vostri messaggi in queste ultime 24 ore. Sento davvero il vostro sostegno". La Ferrari non si è ancora sbilanciata sulle condizioni di salute del suo pilota in vista della prossima gara in Australia a fine mese (24 marzo).