Verstappen: "Per Horner è troppo tardi. Alla donna dico: esci allo scoperto"

Il rapporto con Horner

"Ho già detto che la sua permanenza creerà problemi. Penso che sia troppo tardi per lui chiedere di essere lasciato in pace, ma ha il sostegno della proprietà thailandese e penso che resterà per il resto della stagione. Non è un bene per il team questa situazione - aggiunge - In Qatar mi ha chiesto: ‘Ti fidi di me? Farò qualsiasi cosa per tuo figlio’. Stavamo gesticolando, ma non era una litigata. Venerdì abbiamo avuto una discussione in ufficio e sono uscito, ma poi è venuto nel motorhome a congratularsi per la gara di Max".

La situazione di Max

“Tutte queste cose lo stanno influenzando. Era terzo nelle prime prove e tutti parlavano solo di Horner e di questa vicenda. In conferenza stampa si parlava solo di lui, mentre si dovrebbe parlare di Max e della macchina.”