Martin avverte Bagnaia: lo spagnolo domina la sprint in Qatar!

LUSAIL (Qatar) - Jorge Martin (Ducati Prima Pramac) ha vinto la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, disputata sul circuito di Lusail. Il pilota vicecampione del mondo è riuscito a mantenere la testa della corsa sin dalla prima curva grazie ad un'ottima partenza. Sul secondo gradino del podio il sudafricano Brad Binder (Ktm) mentre 3° posto per Aleix Espargaro (Aprilia) reo di un bel sorpasso al penultimo giro ai danni del campione del mondo in carica Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo). Buon 5° posto per Marc Marquez (Ducati Gresini) davanti Enea Bastianini (Ducati Lenovo), Alex Marquez (Ducati Gresini), il rookie Pedro Acosta (Ktm GasGas), Maverick Vinales (Aprilia), Jack Miller (Ktm). Esordio sottotono per i piloi VR46 Marco Bezzecchi 11° e per il compagno di squadra Fabio Di Giannantonio caduto ad inizio gara.